У Тбілісі висловили легке розчарування рекомендацією Єврокомісії поки що не надавати Грузії статусу кандидата на вступ до ЄС

У Тбілісі дещо розчаровані рекомендацією Єврокомісії надати Грузії не статусу кандидата на вступ до Євросоюзу як Україні та Молдові, а "європейську перспективу", яка у разі виконання низки зобов'язань стане основою для отримання статусу країни-кандидата.

"Попри те, що статус кандидата не дає країні жодних фінансових чи інших привілеїв, неотримання цього статусу нас трохи розчарувало, хоча ми розуміємо, що на відміну від України та навіть Молдови, ми не принесли на цьому етапі обов'язкових жертв для набуття цього статусу", - зазначив у п'ятницю на брифінгу у Тбілісі голова правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклі Кобахідзе.

За його словами, "для наших європейських партнерів жертви, принесені Грузією 14 і 30 років тому, вже втратили актуальність".

Кобахідзе зазначив, що надання Грузії "європейської перспективи" є кроком уперед, і грузинська влада продовжуватиме зміцнювати демократичні інститути, розвивати економіку та зберігати мир і стабільність у країні.

"Ми сподіваємось, що виконаємо взяті зобов'язання і дуже скоро отримаємо статус кандидата на вступ до Євросоюзу", - заявив Кобахідзе.