Події

15:42 17.06.2022

Кабінет Міністрів скасував безвізовий режим із Росією з 1 липня - Шмигаль

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Кабінет Міністрів скасував безвізовий режим із Росією з 1 липня - Шмигаль

Кабінет Міністрів скасував безвізовий режим із Росією з 1 липня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Остаточно розриваємо зв'язки із Росією. Для протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності нашої держави уряд на виконання доручення президента України щойно ухвалив рішення про припинення дії угоди з РФ про безвізовий режим", - написав Шмигаль у телеграм-каналі у п'ятницю.

За його словами, з 1 липня 2022 року росіяни не зможуть потрапити до України без отримання візи.

Теги: #росія #візовий

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