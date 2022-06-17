Кабінет Міністрів скасував безвізовий режим із Росією з 1 липня - Шмигаль

Кабінет Міністрів скасував безвізовий режим із Росією з 1 липня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Остаточно розриваємо зв'язки із Росією. Для протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності нашої держави уряд на виконання доручення президента України щойно ухвалив рішення про припинення дії угоди з РФ про безвізовий режим", - написав Шмигаль у телеграм-каналі у п'ятницю.

За його словами, з 1 липня 2022 року росіяни не зможуть потрапити до України без отримання візи.