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15:32 17.06.2022

Випускники шкіл отримають документи про освіту до 1 липня

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Випускники шкіл отримають документи про освіту до 1 липня

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляє, що випускники шкіл отримають свій документ про освіту до 1 липня.

"В окремих регіонах України добігає кінця 2021/2022 навчальний рік. Випускники 9 і 11 класів ЗЗСО, освітній процес у яких завершився, уже можуть отримувати документи про освіту… До 1 липня кожен учень ЗЗСО отримає свій документ про освіту державного зразка", - написав Шкарлет у телеграм-каналі.

За його словами, у ДП "Інфоресурс" виготовили 415 тис. 350 свідоцтв про базову середню освіту для дев'ятикласників та 224 тис. 521 свідоцтво про загальну середню освіту для одинадцятикласників.

Зазначається, що наразі триває процес їх надходження до шкіл, щоб вручити випускникам.

"Випускники шкіл, які перебувають за кордоном, можуть отримати свідоцтва в закордонних дипломатичних установах України в країні їхнього перебування. Свідоцтва тих випускників, які не змогли виїхати із тимчасово окупованої території, зберігатимуть протягом року після завершення воєнного стану", - додав міністр.

Теги: #освіта #документи #випускники

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