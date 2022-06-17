Зеленський виступив на конференції Viva Technology у вигляді голограми

Президент України Володимир Зеленський з'явився у вигляді голограми на VivaTech у Парижі, повідомляє у п'ятницю Euronews Next.

Зеленський послався на "Зоряні війни" та закликав світові технологічні компанії допомогти відновити його країну.

"Жодна інша країна у світі не запропонує вам такого шансу використати найпередовіші технології на державному рівні", - зазначив Зеленський, виступаючи на ярмарку технологій у четвер, наголосивши, що "Україна - це можливість для вас".

Зеленський визнав, що для президента чи глави уряду "незвичайно говорити через голограму". Але "це не єдиний елемент "Зоряних війн", який ми втілимо в життя, ми переможемо й Імперію", - зауважив він.

Одягнувши футболку із зображенням футуристичних винищувачів та написом "Переходь на темний бік", Зеленський також закликав країни підтримати програму "лендлізу", натхненну схемою часів Другої світової війни, яка дозволяла Вашингтону позичати або брати в оренду військову техніку союзникам США.

Він сказав, що така програма допоможе Україні відновитись від війни за допомогою "глобальної цифрової революції". Зеленський додав, що цю пропозицію буде докладно розглянуто на конференції з відновлення України у Лугано, Швейцарія, яка запланована на 4-5 липня.