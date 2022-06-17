Події

13:53 17.06.2022

Зеленський вітає висновок Єврокомісії щодо надання Україні статусу кандидата: "Це перший крок до членства в ЄС, який, безумовно, наблизить нашу перемогу

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Зеленський вітає висновок Єврокомісії щодо надання Україні статусу кандидата: "Це перший крок до членства в ЄС, який, безумовно, наблизить нашу перемогу

Президент України Володимир Зеленський вітає рішення Єврокомісії рекомендувати надання Україні статусу кандидата у члени ЄС.

"Вітаю позитивний висновок Єврокомісії щодо надання Україні статусу кандидата. Це перший крок до членства в ЄС, який, безумовно, наблизить і нашу перемогу. Дякую президенту Урсулі фон дер Ляєн та кожному члену ЄК за історичне рішення. Розраховую на позитивні підсумки EUCO наступного тижня", - написав Зеленський у твіттері.

Теги: #кандидат #україна #статус #єк

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