Зеленський вітає висновок Єврокомісії щодо надання Україні статусу кандидата: "Це перший крок до членства в ЄС, який, безумовно, наблизить нашу перемогу

Президент України Володимир Зеленський вітає рішення Єврокомісії рекомендувати надання Україні статусу кандидата у члени ЄС.

"Вітаю позитивний висновок Єврокомісії щодо надання Україні статусу кандидата. Це перший крок до членства в ЄС, який, безумовно, наблизить і нашу перемогу. Дякую президенту Урсулі фон дер Ляєн та кожному члену ЄК за історичне рішення. Розраховую на позитивні підсумки EUCO наступного тижня", - написав Зеленський у твіттері.