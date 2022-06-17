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11:35 17.06.2022

Ворожі війська обстріляли 11 населених пунктів Донбасу з танків, артилерії, мінометів, ракет Х-22 і Х-59МК, "Ураганів" і "Градів" - поліція

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Ворожі війська за добу обстріляли 11 населених пунктів Донбасу з танків, артилерії, мінометів, ракет Х-22 та Х-59МК, ракетних систем залпового вогню "Ураган" та "Град", завдано 14 ударів, повідомляє Нацполіція України.

"Окупанти обстріляли 11 населених пунктів. Зруйнували житловий сектор та інші цивільні об'єкти, вбили та поранили мирних жителів. Докази злочинів зібрано", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Минулої доби ворог вдарив м. Авдіївка, смт Нью-Йорк, м. Торецьк, м. Красногорівка, с. Новоукраїнка, с. Неліпівка, смт Курдюмівка, смт Очеретино, м. Бахмут, с. Стара Миколаївка, с. Зайцеве.

"Окупанти вдарили зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, ракет Х-22 та Х-59МК, ракетних систем залпового вогню "Ураган" і "Град". Руйнувань зазнали 42 цивільні об’єкти: 32 житлові будинки, центр дитячої творчості, навчальний заклад, медичні центри, приміщення виправної колонії, підприємство та автомобілі", - повідомили в поліції.

Наразі залишаються знеструмленими 336 населених пунктів, водопостачання відсутнє у 174 населених пунктах.

Поліцейські та співробітники СБУ розпочали досудове розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України

Теги: #війна #поліція #донецька_область

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