Зеленський закликав до повної торговельної та енергетичної ізоляції Росії від Європи – вітання до Форуму "Преспанський діалог"

Президент України Володимир Зеленський закликав до повної торговельної та енергетичної ізоляції Росії як відповідь на її антиєвропейську політику. Він заявив про це, виступаючи з привітанням до форуму "Преспанський діалог", що відбувається у Північній Македонії.

"На сьогодні в Європі не залишилося жодної країни, яка не постраждала б хоча б від одного з багатьох проявів російської антиєвропейської політики", - сказав він.

За словами Зеленського, "всі ми зіткнулися з небаченою енергетичною кризою. Росії вдалося зробити залежними від себе різні країни Європи. І тепер, коли Росія вирішила воювати для підкорення європейських народів, вона використала цей енергетичний ланцюг першим. Спеціально спровокувала історично надвисокі ціни на газ. Спеціально обмежує постачання газу, шантажуючи і окремі країни, і Європу загалом".

Цей тиск на газовий ринок, наголосив він, призводить до того, що інфляційні процеси значно прискорилися.

Продовольча криза, спровокована Росією, сказав Зеленський, спричиняє не лише зростання цін, причому на базові продукти харчування, а й нову міграційну кризу.

"Російська блокада українських портів та удари по нашій агропромисловій інфраструктурі призводять до утворення дефіциту на важливих регіональних сегментах світового ринку продовольства. Росія знала, куди бити, щоб створити цю кризу. І вона свідомо її посилює, коли затягує війну проти нашої держави й відмовляється зробити Чорне море безпечним для судноплавства", - заявив він.

Президент зазначив, що "Росія чи не найбільше у світі вкладається в пропаганду, і не тільки для внутрішньої аудиторії. Щоб обманювати зовнішню аудиторію і щоб розпалювати ворожнечу, Росія витрачає мільярди доларів щорічно. І зв'язок пропаганди та війни очевидний. У перші місяці цього року російський бюджет на пропаганду був збільшений утричі. Цей інструмент Росії лише одне завдання – робити гірше. Робити гірше й вам".

Він закликав "звільнити Європу від ланцюгів залежності, які російська держава створювала протягом десятиліть. Ось чому потрібні санкції проти Росії. Щоб вони назавжди запам'ятали ціну, зокрема й за антиєвропейську політику".

"Той, хто створює штучний голод, повинен стати глобальним ізгоєм і зазнати болісних збитків", - наголосив він.

"Потрібна повна енергетична незалежність Європи. Потрібно розірвати будь-які зв’язки з Росією, які вона використовує, щоб заробляти на Європі й водночас здійснювати антиєвропейську політику. Не може бути ніякої торгівлі з Росією – не варто давати гроші тому, хто прагне вашого ж знищення", - заявив президент.