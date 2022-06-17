Події

10:10 17.06.2022

У Брюсселі відбудеться засідання Колегії Єврокомісії, на якому буде затверджено рекомендацію щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС

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У Брюсселі відбудеться засідання Колегії Єврокомісії, на якому буде затверджено рекомендацію щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС

У Брюсселі відбудеться засідання колегії Європейської Комісії, на якому, як очікується, буде ухвалено висновки щодо надання статусу кандидата в члени Європейського Союзу Україні, Молдові та Грузії.

Очікується, що після засідання висновки оприлюднять президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн і європейський комісар з питань розширення та політики сусідства Олівер Варгеї. Час оприлюднення невідомий.

Раніше джерело, близьке до переговорного процесу та ознайомлене з проєктом документа, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що Єврокомісія рекомендуватиме Європейській раді надати статус кандидата Україні та Молдові з подальшим виконанням "домашньої роботи". "Рекомендувати надати Україні статус кандидата при розумінні, що буде зроблено наступні кроки", - процитував проєкт документа співрозмовник агентства. Для Грузії спочатку буде поставлено умови, після виконання яких Тбілісі може очікувати надання статусу кандидата.

Теги: #україна #єврокомісія

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