Події

08:44 17.06.2022

У результаті російської агресії в Україні загинуло 322 дитини та понад 581 поранено

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У результаті російської агресії в Україні загинуло 322 дитини та понад 581 поранено

У результаті російської агресії в Україні загинуло 322 дитини та понад 581 поранено, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

"Станом на ранок 17 червня 2022 року понад 900 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 322 дитини загинуло та понад 581 поранено", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що триває подальша робота щодо встановлення ще можливих жертв серед дітей у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Повідомляється, що найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 301, Харківській – 170, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 54, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 30, Сумській – 17.

Зокрема, в ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 2 дівчаток 12 років та хлопчика 5 років внаслідок обстрілу військами РФ м. Маріуполь Донецької області у період з березня до травня.

Через бомбування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2028 навчальних закладів. Із них 209 зруйновано повністю.

 

 

 

Теги: #генпрокуратура #діти #війна

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