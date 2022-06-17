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07:48 17.06.2022

Комітет Ради з нацбезпеки рекомендував парламенту прийняти за основу законопроєкт про заохочення українських військових, які проходять службу за контрактом

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Комітет Ради з нацбезпеки рекомендував парламенту прийняти за основу законопроєкт про заохочення українських військових, які проходять службу за контрактом

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді прийняти за основу урядовий проєкт про заохочення громадян України, які проходять військову службу за контрактом, поліпшення соціального та правового захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, захист військовослужбовців у інфопросторі і збереженні їх репутації як політично об'єктивних (№5448).

Як повідомив представник уряду в Раді Тарас Мельничук, законопроєкт серед іншого пропонує ввести норму щодо встановлення п'ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями для всіх категорій військовослужбовців (окрім військовослужбовців строкової військової служби).

Також пропонується врегулювати питання медичного, продовольчого та речового забезпечення резервістів та військовозобов'язаних, покликаних на збори.

Крім того, законопроєктом передбачається врегулювання питань позачергового забезпечення місцевими радами дітей резервістів при виконанні ними обов'язків служби у військовому резерві місцями у дитячих установах за місцем проживання, а також урегулювання питань надання можливості військовослужбовцям щодо догляду за хворою дитиною віком до 14 років.

 

 

 

Теги: #військовослужбовці #законопроєкт

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