Події

07:17 17.06.2022

Росія спеціально обмежила постачання газу, щоб ударити по європейцях, – Зеленський

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Росія спеціально обмежила постачання газу, щоб ударити по європейцях, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що загострення ситуації на газовому ринку Європи є аргументом на користь відмови від газу.

"Невипадково саме сьогодні відбулося загострення ситуації з газом у Європі. Ціна знову стрибнула. Росія спеціально обмежила постачання, щоб нашкодити всій Європі, щоб ударити по європейцях", - сказав він у четвер увечері у традиційному відеозверненні.

"Газпром" просто смикає за газовий ланцюг, у який дуже довго намагався закувати Європу. Це ще один аргумент на користь того, що Європа вже зараз має переходити до життя без російського газу. Не повинно бути цієї залежності", - заявив він.

Теги: #газ #україна #європа #росія

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