Події

07:13 17.06.2022

У Запорізькій області виникла пожежа на хімічному заводі

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У Запорізькій області виникла пожежа на хімічному заводі

У четвер увечері на хімічному заводі "Коагулянт" у м. Пологи (Запорізька обл.) виникла пожежа, наразі пожежники локалізують займання площею 600 кв. м., повідомляє пресслужба Запорізької ОВА.

"Сьогодні ввечері сталася пожежа на хімічному заводі "Коагулянт" у місті Пологи Запорізької області. На місці події працюють відповідні служби, пожежники локалізують займання складських приміщень площею 600 кв. м", - ідеться у повідомленні.

У ньому зазначено, що дані щодо постраждалих уточнюються.

"Наразі ситуація контрольована. За інформацією рятувальних служб, небезпеки для жителів області немає", - підсумували в ОВА.

 

Теги: #завод #пожежа #запорізька_область

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