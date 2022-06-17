У Запорізькій області виникла пожежа на хімічному заводі

У четвер увечері на хімічному заводі "Коагулянт" у м. Пологи (Запорізька обл.) виникла пожежа, наразі пожежники локалізують займання площею 600 кв. м., повідомляє пресслужба Запорізької ОВА.

"Сьогодні ввечері сталася пожежа на хімічному заводі "Коагулянт" у місті Пологи Запорізької області. На місці події працюють відповідні служби, пожежники локалізують займання складських приміщень площею 600 кв. м", - ідеться у повідомленні.

У ньому зазначено, що дані щодо постраждалих уточнюються.

"Наразі ситуація контрольована. За інформацією рятувальних служб, небезпеки для жителів області немає", - підсумували в ОВА.