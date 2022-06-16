У Криворізькому районі ворожі снаряди влучили в поле з пшеницею, виникла масштабна пожежа

Російські війська двічі обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області, у Широківській громаді ворожі снаряди влучили в поле з пшеницею, виникла пожежа, повідомила пресслужба обласної Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"У Широківській громаді ворожі снаряди влучили в поле із пшеницею. Зараз там пожежа значних масштабів", - йдеться у повідомленні у фейсбуці.

Площу посівів, знищених вогнем, буде встановлено після ліквідації спалаху.

Під обстріл потрапила також Зеленодольська громада, там ніхто не постраждав. Є пошкоджені житлові будинки та електромережа.

Джерело: https://www.facebook.com/MNSDNE/posts/341767458135663