Події

22:01 16.06.2022

У Криворізькому районі ворожі снаряди влучили в поле з пшеницею, виникла масштабна пожежа

1 хв читати
У Криворізькому районі ворожі снаряди влучили в поле з пшеницею, виникла масштабна пожежа

Російські війська двічі обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області, у Широківській громаді ворожі снаряди влучили в поле з пшеницею, виникла пожежа, повідомила пресслужба обласної Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"У Широківській громаді ворожі снаряди влучили в поле із пшеницею. Зараз там пожежа значних масштабів", - йдеться у повідомленні у фейсбуці.

Площу посівів, знищених вогнем, буде встановлено після ліквідації спалаху.

Під обстріл потрапила також Зеленодольська громада, там ніхто не постраждав. Є пошкоджені житлові будинки та електромережа.

Джерело: https://www.facebook.com/MNSDNE/posts/341767458135663

 

 

Теги: #пожежа #дніпропетровська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:08 16.06.2022
Через ворожі обстріли на Харківщині сталися пожежі в адмінбудівлі, на підприємстві та в екосистемі

Через ворожі обстріли на Харківщині сталися пожежі в адмінбудівлі, на підприємстві та в екосистемі

07:27 16.06.2022
У Дніпропетровській області в результаті ракетного удару зруйновано будівельне підприємство

У Дніпропетровській області в результаті ракетного удару зруйновано будівельне підприємство

18:48 15.06.2022
Ворог обстріляв Зеленодольськ та Апостолове на Дніпропетровщині з "Ураганів" - голова ОВА

Ворог обстріляв Зеленодольськ та Апостолове на Дніпропетровщині з "Ураганів" - голова ОВА

07:38 15.06.2022
Ворог обстріляв Апостолове Дніпропетровської області, загинуло чотири людини, одну – поранено

Ворог обстріляв Апостолове Дніпропетровської області, загинуло чотири людини, одну – поранено

08:24 14.06.2022
Окупанти вночі обстріляли Апостолівську та Покровську громади на Дніпропетровщині

Окупанти вночі обстріляли Апостолівську та Покровську громади на Дніпропетровщині

07:40 13.06.2022
Ворог ударив по Зеленодольській громаді на Дніпропетровщині, загинула одна людина, п'ятеро поранені

Ворог ударив по Зеленодольській громаді на Дніпропетровщині, загинула одна людина, п'ятеро поранені

17:02 12.06.2022
Окупанти обстріляли Дніпропетровську область касетними боєприпасами, у Покровській громаді загинула жінка

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область касетними боєприпасами, у Покровській громаді загинула жінка

11:43 11.06.2022
У Печерському районі Києва сталася пожежа в ресторані,

У Печерському районі Києва сталася пожежа в ресторані,

08:39 11.06.2022
Двоє людей поранено в результаті обстрілу Зеленодольської та Широківської громад

Двоє людей поранено в результаті обстрілу Зеленодольської та Широківської громад

08:16 10.06.2022
Масштабну пожежу на заводі "Електромашина" у Харкові ліквідовано, встановлюється причина загоряння

Масштабну пожежу на заводі "Електромашина" у Харкові ліквідовано, встановлюється причина загоряння

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив перевірити готовність до можливого повторного вторгнення російських військ із Білорусі в чотирьох областях України - Данілов

ЄСПЛ вказав РФ забезпечити, щоб смертний вирок військовополоненому марокканцю в т.зв. "ДНР" не був виконаний

Українські розвідники отримали детальну технічну документацію "Кримського мосту", вона оприлюднена у відкритому доступі

Генштаб ЗСУ: Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України з артилерії, РСЗВ та гелікоптерів

Статус кандидата в члени ЄС для України може історично посилити свободу в Європі та стати одним із ключових європейських рішень ХХІ ст. - Зеленський

ОСТАННЄ

Російські окупанти обстріляли Глухівську громаду, постраждали тварини на місцевій фермі

Зеленський доручив перевірити готовність до можливого повторного вторгнення російських військ із Білорусі в чотирьох областях України - Данілов

Scania відкрила в Україні нову сервісну станцію в Броварах

У Донецькій області в четвер поранено двох мирних жителів

Брати Клички зустрілися із Шольцом

Подоляк вважає російські заяви про переговори спробою обдурити світ

Ми закликаємо Росію погодитися на те, щоб ООН організувала експорт зерна, знявши блокаду українських портів – Макрон

ЄСПЛ вказав РФ забезпечити, щоб смертний вирок військовополоненому марокканцю в т.зв. "ДНР" не був виконаний

Висновки Єврокомісії щодо статусу кандидата України в ЄС у п'ятницю оприлюднять фон дер Ляєн та Варгеї

Макрон заявив, що розчарований телефонними розмовами з Путіним після побаченого в Бучі, проте вважає, що їх треба продовжувати

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА