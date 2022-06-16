Маску та його компаніям пред'явлено позов на $258 млрд, позивач обвинувачує їх у створенні Dogecoin-піраміди

Ілону Маску та його компаніям Tesla Inc. та Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) пред'явлено судовий позов на $258 млрд у зв'язку з просуванням ними криптовалюти Dogecoin, повідомляє агентство Bloomberg.

Позивач – Кейт Джонсон – стверджує, що Маск та його компанії створили шахрайську схему для роздування вартості Dogecoin.

"Відповідачі хибно стверджували, що криптовалюта Dogecoin є розумною інвестицією, хоча вона взагалі не має цінності", - йдеться у позові, поданому до федерального суду Мангеттена.

Джонсон, який стверджує, що "втратив гроші через криптопіраміду, створену відповідачами", розраховує, що його позов стане класовим, і до нього приєднаються інші люди, які також втратили кошти на торгівлі Dogecoin з квітня 2019 року.

Крім відшкодування збитків він вимагає, щоб суд заборонив Маску та його компаніям просувати Dogecoin.

Криптовалюта, створена в 2013 році на честь інтернет-мема Doge із собакою породи сіба-іну, торгується у четвер на рівні $0,057, з початку поточного року її курс упав на 67%. Минулого року вартість Dogecoin піднімалася до $0,74.

Маск раніше заявляв, що Tesla і SpaceX продаватимуть свій мерч за Dogecoin. У січні він запропонував McDonald's почати приймати цю криптовалюту, написавши в твіттер, що "з'їсть "Хеппі Міл" на телебаченні, якщо McDonald's прийматиме Dogecoin".