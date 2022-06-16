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19:39 16.06.2022

Заступник міністра оборони: Важливо, що майданчик у форматі "Рамштайн" розвивається, низка партнерів уже оголосила про нові поставки

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Заступник міністра оборони: Важливо, що майданчик у форматі "Рамштайн" розвивається, низка партнерів уже оголосила про нові поставки

Важливо, що майданчик у форматі "Рамштайн", який виник завдяки лідерству США, розвивається, низка партнерів уже оголосила про нові поставки, наголосила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Я розумію, що всіх зараз цікавлять деталі чергової зустрічі у форматі Рамштайн і міністрів оборони країн НАТО. Проте ми неодноразово підкреслювали позицію Міноборони – ми не концентруємось на процесі одержання зброї. Ми коментуємо результати. Або навіть чекаємо, коли про результати використання зброї, поставленої Міноборони, повідомлять Збройні сили", - написала вона у фейсбуці.

Заступник міністра оборони наголосила на важливості того, що майданчик у форматі "Рамштайн", який виник завдяки лідерству США, розвивається.

"Приєдналися ще 3 країни – Грузія, Молдова та Еквадор. Низка партнерів уже оголосила про нові поставки. Вони стосуються посилення берегової оборони, артилерії та інших важливих компонентів оборони, зокрема – засобів зв'язку", - зазначила вона.

 

 

 

Теги: #нато #допомога #рамштайн

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