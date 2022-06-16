Події

18:55 16.06.2022

У світі, певно, немає лідера, який може змусити Путіна припинити війну – Зеленський

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У світі, певно, немає лідера, який може змусити Путіна припинити війну – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський не вважає, що у світі є хтось, хто може змусити президента РФ Володимира Путіна припинити війну.

"Я не впевнений, що у світі є лідер, який може змусити Путіна припинити війну", - сказав він у четвер у Києві на пресконференції за підсумками переговорів із лідерами Німеччини, Франції, Італії та Румунії.

"Я не впевнений, що сьогодні є хтось, кого готовий слухати президент Росії. Мені здається, він приймає рішення, а потім слухає. У режимі "спочатку робити, а потім думати" припинити війну неможливо", - сказав він.

При цьому він підтвердив, що "коли президент Франції говорив із Путіним, у нас був контакт (із президентом Франції – ІФ-У)".

Теги: #путін #війна

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