Події

18:21 16.06.2022

Зеленський за підсумками зустрічі з Шольцом, Макроном, Драгі, Йоганнісом: Наша головна сила й ефективна зброя – це наше об'єднання

1 хв читати
Зеленський за підсумками зустрічі з Шольцом, Макроном, Драгі, Йоганнісом: Наша головна сила й ефективна зброя – це наше об'єднання

Переговори лідерів України, Німеччини, Італії, Франції та Румунії засвідчили, що наша головна сила й ефективна зброя – це об'єднання, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Цей візит чотирьох лідерів до Києва, наші переговори довели ще раз, що наша головна сила й найефективніша зброя – це об'єднання, від якого залежить усе інше", - заявив Зеленський на спільному брифінгу в Києві з Шольцом, Макроном, Драгі та Йоганнісом.

"Коли ви прибули, на вокзалі в Києві пролунала сирена повітряної тривоги, як вона звучить у більшості областей нашої країни. Це доводить, що Росія не обирає, кому й коли погрожувати, кому в Європі дарувати безпеку", - зазначив він.

За словами президента, російська агресія проти України – це агресія проти всієї об'єднаної Європи, проти кожної людини та спільної європейської системи цінностей.

"І тільки об'єднаною має бути і наша відповідь", - сказав Зеленський, зазначивши, що візит лідерів європейських держав в Україну свідчить, що українці - не самі.

 

Теги: #європа #обєднання #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:45 16.06.2022
Зеленський очікує нових поставок важкого озброєння, реактивної артилерії і систем протиракетної оборони із Заходу

Зеленський очікує нових поставок важкого озброєння, реактивної артилерії і систем протиракетної оборони із Заходу

18:43 16.06.2022
Росія повинна зрозуміти, що мир не має альтернативи, й повинна почати його шукати - Зеленський

Росія повинна зрозуміти, що мир не має альтернативи, й повинна почати його шукати - Зеленський

18:40 16.06.2022
Зеленський обговорив із Шольцом, Макроном, Драгі, Йоганнісом посилення оборони України, її економічну підтримку, протидію продовольчій кризі та санкційний тиск на РФ

Зеленський обговорив із Шольцом, Макроном, Драгі, Йоганнісом посилення оборони України, її економічну підтримку, протидію продовольчій кризі та санкційний тиск на РФ

16:07 16.06.2022
Зустріч Зеленського із Шольцом, Макроном, Драгі, Йоганнісом завершилася, Україна має стійку підтримку міжнародної коаліції - Єрмак

Зустріч Зеленського із Шольцом, Макроном, Драгі, Йоганнісом завершилася, Україна має стійку підтримку міжнародної коаліції - Єрмак

14:19 16.06.2022
У Києві розпочалася зустріч Макрона, Шольца, Драгі та Йоганніса із Зеленським

У Києві розпочалася зустріч Макрона, Шольца, Драгі та Йоганніса із Зеленським

06:29 16.06.2022
У міжнародних контактах я чую захоплення діями наших захисників - Зеленський

У міжнародних контактах я чую захоплення діями наших захисників - Зеленський

06:27 16.06.2022
Велика Британія і Данія оголосили про проведення у серпні спеціальної донорської конференції щодо України - Зеленський

Велика Британія і Данія оголосили про проведення у серпні спеціальної донорської конференції щодо України - Зеленський

06:18 16.06.2022
Зеленський візьме участь у самітах G7 і НАТО

Зеленський візьме участь у самітах G7 і НАТО

21:36 15.06.2022
Зеленський обговорив із Джонсоном ситуацію на полі бою та загрози продовольчої безпеки

Зеленський обговорив із Джонсоном ситуацію на полі бою та загрози продовольчої безпеки

18:38 15.06.2022
Зеленський попросив допомогу Чорногорії у лікуванні поранених українських солдатів

Зеленський попросив допомогу Чорногорії у лікуванні поранених українських солдатів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генштаб ЗСУ: Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України з артилерії, РСЗВ та гелікоптерів

Статус кандидата в члени ЄС для України може історично посилити свободу в Європі та стати одним із ключових європейських рішень ХХІ ст. - Зеленський

Драгі та Макрон: Мир має бути встановлений на умовах України

У світі, певно, немає лідера, який може змусити Путіна припинити війну – Зеленський

Протиракетна оборона з Німеччини дуже важлива для України

ОСТАННЄ

Генштаб ЗСУ: Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України з артилерії, РСЗВ та гелікоптерів

Харківського адвоката судитимуть за передачу російському військовому відомостей про ЗСУ

Кількість загиблих унаслідок авіаудару по Лисичанську зросла до чотирьох, рятувальна операція триває – голова Луганської ОВА

Значні втрати російської армії руйнують плани військового керівництва РФ щодо швидкого просування вглиб України – Генштаб ЗСУ

Статус кандидата в члени ЄС для України може історично посилити свободу в Європі та стати одним із ключових європейських рішень ХХІ ст. - Зеленський

Драгі та Макрон: Мир має бути встановлений на умовах України

У світі, певно, немає лідера, який може змусити Путіна припинити війну – Зеленський

Протиракетна оборона з Німеччини дуже важлива для України

Шольц про надання Україні статусу кандидата в ЄС: Німеччина виступатиме за позитивне рішення

Німеччина надаватиме Україні зброю і надалі – Шольц

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА