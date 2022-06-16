Зеленський за підсумками зустрічі з Шольцом, Макроном, Драгі, Йоганнісом: Наша головна сила й ефективна зброя – це наше об'єднання

Переговори лідерів України, Німеччини, Італії, Франції та Румунії засвідчили, що наша головна сила й ефективна зброя – це об'єднання, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Цей візит чотирьох лідерів до Києва, наші переговори довели ще раз, що наша головна сила й найефективніша зброя – це об'єднання, від якого залежить усе інше", - заявив Зеленський на спільному брифінгу в Києві з Шольцом, Макроном, Драгі та Йоганнісом.

"Коли ви прибули, на вокзалі в Києві пролунала сирена повітряної тривоги, як вона звучить у більшості областей нашої країни. Це доводить, що Росія не обирає, кому й коли погрожувати, кому в Європі дарувати безпеку", - зазначив він.

За словами президента, російська агресія проти України – це агресія проти всієї об'єднаної Європи, проти кожної людини та спільної європейської системи цінностей.

"І тільки об'єднаною має бути і наша відповідь", - сказав Зеленський, зазначивши, що візит лідерів європейських держав в Україну свідчить, що українці - не самі.