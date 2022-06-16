У Латвії до 15 листопада проведуть демонтаж пам'ятників та інших об'єктів, що прославляють радянський та нацистський режими

Сейм Латвії ухвалив у четвер закон "Про заборону на експонування об'єктів, які прославляють радянський та нацистський режими, та їх демонтаж на території Латвійської Республіки".

Він передбачає, що ці об'єкти підлягають демонтажу до 15 листопада.

Як повідомляє агентство BNS, за закон проголосував 61 депутат, проти - 19.

Депутати відхилили пропозицію про знесення зазначених об'єктів раніше - у серпні або вересні.

Раніше на засіданні комісії з освіти, культури та науки радник виконавчого директора Риги Маріс Кнокс зазначив, що з урахуванням розміру пам'ятника радянським воїнам у Пардаугаві для самоврядування буде непростим завданням вкластися у термін до 15 листопада.

Законом передбачено знесення пам'ятника у парку Перемоги. Підземна частина має бути демонтована до 30 червня 2023 року.

Решту об'єктів, що підлягають демонтажу, до 31 липня визначить Кабінет міністрів.

Демонтаж стане обов'язком самоврядування, біля якого розташований об'єкт. Планується, що демонтаж фінансуватиметься переважно за рахунок коштів, пожертвуваних фізичними та юридичними особами, якщо такі є. Інші необхідні кошти будуть виділені в рівних пропорціях із державного бюджету та бюджетів самоврядувань.

Закон також містить спеціальні положення про демонтаж об'єктів, зокрема про те, що відповідний муніципалітет має право ініціювати демонтаж незалежно від приналежності об'єкта та земельної ділянки, на якій він розташований.

Оригінальні деталі або фрагменти демонтованих об'єктів, що мають художню цінність, архітектурну якість, культурно-історичне або освітнє значення, будуть включені до колекції Латвійського музею окупації. Музей зможе передати оригінальні частини або фрагменти демонтованих об'єктів до державного, муніципального або приватного акредитованого музею.

Для визначення цінних деталей планується використати тривимірне лазерне сканування. Передбачається, що разом зі збором інформації вся робота може тривати близько двох місяців.

Новий закон забороняє експонування у громадських місцях пам'яток, творів мистецтва та інших об'єктів, що відповідають хоча б одному з таких критеріїв: пам'ятник прославляє "окупаційну владу СРСР або нацистської Німеччини, пов'язану з нею подію або особу"; прославляє "тоталітарну ідеологію, насильство, військову агресію та ідеологію, а також включає символи радянської влади або нацизму".

Однак у законі наголошується, що це не поширюється на пам'ятники, меморіали, меморіальні дошки, пам'ятні місця та інші об'єкти, розташовані у місцях поховання воїнів, які загинули під час Другої світової війни.