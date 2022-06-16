Події

16:07 16.06.2022

Зустріч Зеленського із Шольцом, Макроном, Драгі, Йоганнісом завершилася, Україна має стійку підтримку міжнародної коаліції - Єрмак

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Зустріч Зеленського із Шольцом, Макроном, Драгі, Йоганнісом завершилася, Україна має стійку підтримку міжнародної коаліції - Єрмак

Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом завершилася, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

При цьому він наголосив, що Україна має стійку підтримку міжнародної коаліції. "Європа на сьогодні разом із Україною", - зазначив голова ОП.

Він також повідомив, що українська сторона передала лідерам держав повний пакет санкційних пропозицій проти Росії, які підготувала міжнародна група Макфола-Єрмака.

"Маємо посилювати тиск на агресора, працювати над сьомим пакетом санкцій із газовим ембарго", - написав Єрмак у телеграмі.

Теги: #зустріч #зеленський

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