На Луганщині зруйновано 11,3 тис. будинків, зокрема 3,2 тис. багатоповерхівок – голова ОВА

Російська армія зруйнувала майже 11 тис. 300 будинків у Луганській області, 8 тис. 100 з яких приватні житлові садиби та 3 тис. 188 – житлові багатоповерхові будинки, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Фактично зруйновані Попасна і Рубіжне. Росіяни нищать Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, Золоте та менші населені пункти. Упевнений, вони все відшкодують, тому нам потрібно своєчасно оцінити завдані збитки і визначитись із потребами на відновлення", - написав Гайдай у телеграмі у четвер.

За його словами, Луганська обласна військова адміністрація формує поадресний перелік житлових будинків, що зазнали руйнувань і пошкоджень, та щодня збирає інформацію про руйнування житлового фонду. Її, зокрема, можна надати за посиланням.

В онлайн-опитуванні взяли участь понад 7 тис. жителів Луганської області, вже опрацьовано майже 6000 анкет, розповів Гайдай.