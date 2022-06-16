Події

14:32 16.06.2022

На Луганщині зруйновано 11,3 тис. будинків, зокрема 3,2 тис. багатоповерхівок – голова ОВА

1 хв читати
На Луганщині зруйновано 11,3 тис. будинків, зокрема 3,2 тис. багатоповерхівок – голова ОВА

Російська армія зруйнувала майже 11 тис. 300 будинків у Луганській області, 8 тис. 100 з яких приватні житлові садиби та 3 тис. 188 – житлові багатоповерхові будинки, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Фактично зруйновані Попасна і Рубіжне. Росіяни нищать Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, Золоте та менші населені пункти. Упевнений, вони все відшкодують, тому нам потрібно своєчасно оцінити завдані збитки і визначитись із потребами на відновлення", - написав Гайдай у телеграмі у четвер.

За його словами, Луганська обласна військова адміністрація формує поадресний перелік житлових будинків, що зазнали руйнувань і пошкоджень, та щодня збирає інформацію про руйнування житлового фонду. Її, зокрема, можна надати за посиланням.

В онлайн-опитуванні взяли участь понад 7 тис. жителів Луганської області, вже опрацьовано майже 6000 анкет, розповів Гайдай.

 

Теги: #нерухомість #руйнування #луганська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:20 16.06.2022
Ірпіньський дитсадок "Веснянка" будуватимуть із бомбосховищем

Ірпіньський дитсадок "Веснянка" будуватимуть із бомбосховищем

07:27 16.06.2022
У Дніпропетровській області в результаті ракетного удару зруйновано будівельне підприємство

У Дніпропетровській області в результаті ракетного удару зруйновано будівельне підприємство

18:19 15.06.2022
Країни Західних Балкан відновлять житлові будинки в Ірпені - прем'єр-міністр Албанії

Країни Західних Балкан відновлять житлові будинки в Ірпені - прем'єр-міністр Албанії

17:50 15.06.2022
Ірпінь залучить італійських фахівців для відновлення міста - мер

Ірпінь залучить італійських фахівців для відновлення міста - мер

12:54 15.06.2022
У Луганській області зафіксовано 42 ворожі обстріли, поранені місцеві жителі

У Луганській області зафіксовано 42 ворожі обстріли, поранені місцеві жителі

12:44 15.06.2022
Російські війська зруйнували та пошкодили 94 об'єкти спортивної інфраструктури на $130 млн

Російські війська зруйнували та пошкодили 94 об'єкти спортивної інфраструктури на $130 млн

11:58 15.06.2022
Площу Ірпінського історико-краєзнавчого музею пропонують збільшити втричі

Площу Ірпінського історико-краєзнавчого музею пропонують збільшити втричі

11:35 15.06.2022
Унаслідок падіння уламків збитої над Золочевом ворожої ракети пошкоджено 26 житлових будинків, три об'єкти торгівлі й три адмінбудівлі

Унаслідок падіння уламків збитої над Золочевом ворожої ракети пошкоджено 26 житлових будинків, три об'єкти торгівлі й три адмінбудівлі

11:24 15.06.2022
"Укрзалізниця" відкриє в Ірпені комплекс для тимчасового проживання його городян, які залишилися без дому через війну

"Укрзалізниця" відкриє в Ірпені комплекс для тимчасового проживання його городян, які залишилися без дому через війну

08:04 15.06.2022
У результаті обстрілів Луганської області пошкоджено понад 35 будинків

У результаті обстрілів Луганської області пошкоджено понад 35 будинків

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ залучила до широкомасштабної збройної агресії проти України близько 330 тис. осіб - Генштаб ЗСУ

У Києві розпочалася зустріч Макрона, Шольца, Драгі та Йоганніса із Зеленським

Велика Британія наклала санкції на главу РПЦ Кирила

Прокурор МКС: У нас великий обсяг інформації про злочини РФ в Україні та бажання досягти справедливості

Допомога Україні триватиме, доки це необхідно для її боротьби за незалежність - Шольц

ОСТАННЄ

160 тис. кв.км території України потребують обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів - Міноборони

Сумську область знову обстріляно з території РФ, пошкоджено сільгоспоб'єкт

РФ залучила до широкомасштабної збройної агресії проти України близько 330 тис. осіб - Генштаб ЗСУ

Словаччина передала Україні п'ять гелікоптерів та боєприпаси для "Градів"

Зеленська закликала ЄС надати Україні статусу кандидата

Авіаудар окупантів по Лисичанську забрав щонайменше три життя

У Києві розпочалася зустріч Макрона, Шольца, Драгі та Йоганніса із Зеленським

Велика Британія наклала санкції на главу РПЦ Кирила

Президент Румунії після відвідування Ірпеня закликав притягнути до відповідальності російських злочинців

У Чорному морі перебувають два надводні кораблі, підводний човен і два великі десантні кораблі РФ - ОК "Південь"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА