У Чорному морі перебувають два надводні кораблі, підводний човен і два великі десантні кораблі РФ - ОК "Південь"

У Чорному морі перебувають два надводні кораблі РФ, підводний човен і два великі десантні кораблі, повідомила керівник пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"У Чорному морі наразі перебуває корабельне угруповання ворожого флоту у складі трьох носіїв крилатих ракет: це два надводні кораблі та один підводний човен. Також напоготові два великі десантні кораблі. Але легкий шторм не дає змоги наразі навіть говорити про десантну операцію", - сказала Гуменюк на брифінгу у Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у четвер.

За її словами, під натиском українських контрнаступальних дій на Херсонщині, Миколаївщині на лінії фронту ворог досить скований у своїх діях і активності не виявляє.

"Основна тактика - це контрбатарейна, тобто проводиться постійний обстріл територій. Складається враження, що вони намагаються створити ілюзію своєї присутності навіть уже у звільнених територіях, обстрілюють мирні населені пункти, підпалюють сільськогосподарські поля після цих обстрілів", - розповіла Гуменюк.