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13:25 16.06.2022

Генпрокурор: Псевдосуди над українськими захисниками Маріуполя – це середньовічне варварство для пропаганди усередині РФ

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Генпрокурор: Псевдосуди над українськими захисниками Маріуполя – це середньовічне варварство для пропаганди усередині РФ

Майбутні так звані міжнародні суди над захисниками "Азовсталі" – це дикість, яка не має нічого спільного з юриспруденцією, наголошує генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Це дикість не лише для нас, а й для всього цивілізованого світу (суди над полоненими українськими бійцями, які захищають свою країну, – ІФ). Ми дуже ретельно стежимо за цією ситуацією, у нас багато оперативної інформації. Щойно вона перейде у процесуальну площину, будемо її комунікувати інакше", - зазначила Венедіктова в ефірі українського телемарафону в четвер, коментуючи ситуацію з майбутніми так званими міжнародними судами над захисниками Маріуполя з "Азовсталі".

"Усе, що відбуватиметься, – мало нагадує юриспруденцію. Це виключно внутрішній продукт, який вироблятимуть на свою внутрішню пропаганду, для внутрішнього споживача… ми бачимо варварство, яке притаманне середньовіччю. Тому все це буде відстежено, процесуально оформлено", - повідомила генпрокурор.

Теги: #прокуратура #азовсталь #венедіктова

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