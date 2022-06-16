Блінкен: Допомога США Україні з початку російського вторгнення становить понад $5,6 млрд

Рішення США про передання Україні озброєнь на суму $350 млн спільно з додатковою допомогою у розмірі $650 млн, про яку було оголошено 15 червня, довели загальний обсяг допомоги з початку російського вторгнення до $5,6 млрд, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Вирішивши розпочати необґрунтоване вторгнення проти свого сусіда, президент Путін мав намір розділити Сполучені Штати, їх союзників та партнерів. Проте ми сильніші й згуртованіші, ніж будь-коли. Кремль думав, що це підірве чи навіть скине український уряд, але президент Зеленський та демократично обраний уряд України сильні. Російські війська програли битву за Київ і продовжують повільний і завзятий наступ на сході та півдні України, стримуваний рішучими та доблесними захисниками України", - наголосив Блінкен, коментуючи виділення нового пакета допомоги.

Він наголосив, що США спільно з понад 40 союзниками та партнерами продовжують зміцнювати позиції України щодо захисту своєї незалежності, забезпечувати перемоги на полі бою та, зрештою, посилювати позиції України за столом переговорів.

"Ми впровадили потужні санкції проти Росії, зміцнили стримування та оборону НАТО на східному фланзі та надали історичний рівень військової та іншої допомоги Україні, оскільки вона хоробро захищала свою територію та свою свободу. Наша рішучість непохитна. Ми єдині з Україною", - заявив Блінкен.

Як повідомлялося, 15 червня президент США Джозеф Байден оголосив про рішення надати Києву транш американської військової допомоги в розмірі $1 млрд. За його словами, йдеться про "додаткову артилерію, озброєння для берегової оборони, боєприпаси для артилерії, сучасні ракетні системи".