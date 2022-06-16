РФ втратила за минулу добу в Україні орієнтовно 200 військових, 9 танків та 7 артсистем – Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становили майже 200 осіб особового складу, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок четверга, 16 червня, становлять приблизно 32 тис. 950 осіб, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні 9 танків та 17 бойових броньованих машин (ББМ), а з початку повномасштабного вторгнення – 1 449 та 3 545 відповідно.

Минулої доби в Україні також було знищено 7 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню та 9 одиниць автомобільної техніки, зокрема бензовози.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже 729 артсистем, 233 РСЗВ, 2 494 автомобілі та автоцистерни, 97 засобів ППО, 213 літаків, 179 вертольотів, 591 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 129 крилатих ракет, 55 одиниць спецтехніки та 13 суден.

"Найбільших втрат противник зазнав на бахмутському напрямку", - наголошується у звіті.

Водночас у Генштабі наголосили, що дані уточнюються.