Литва поставила Україні озброєнь та військової техніки на 15,5 млн євро

Литва передала Україні бронетранспортери M113, завершивши надання допомоги на суму 15,5 млн євро, повідомили у Міноборони Литви.

Бронетранспортер M113 є гусеничним транспортним засобом вагою 10,4 тонн, вміщує 12 бійців та водія. M113 може пливти зі швидкістю 6 км/год.

Окрім того, буде передано 10 військових вантажівок та 10 позашляховиків для робіт із розмінування, розвідувальні безпілотники EOS C VTOL та озброєний безпілотник Bayraktar TB2.

У пресрелізі зазначається, що литовські збройні сили також навчають українців користуватися західним озброєнням, надають можливості підвищення кваліфікації. Зокрема у квітні відбулися навчання щодо роботи з протитанковими системами.

Литва також передала Україні в межах військової допомоги системи Stinger, протитанкову зброю, бронежилети та каски, 120-мм міномети, стрілецьку зброю, амуніцію, тепловізори, дрони, антидрони, наглядові радари.