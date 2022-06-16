Події

09:42 16.06.2022

Литва поставила Україні озброєнь та військової техніки на 15,5 млн євро

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Литва поставила Україні озброєнь та військової техніки на 15,5 млн євро

Литва передала Україні бронетранспортери M113, завершивши надання допомоги на суму 15,5 млн євро, повідомили у Міноборони Литви.

Бронетранспортер M113 є гусеничним транспортним засобом вагою 10,4 тонн, вміщує 12 бійців та водія. M113 може пливти зі швидкістю 6 км/год.

Окрім того, буде передано 10 військових вантажівок та 10 позашляховиків для робіт із розмінування, розвідувальні безпілотники EOS C VTOL та озброєний безпілотник Bayraktar TB2.

У пресрелізі зазначається, що литовські збройні сили також навчають українців користуватися західним озброєнням, надають можливості підвищення кваліфікації. Зокрема у квітні відбулися навчання щодо роботи з протитанковими системами.

Литва також передала Україні в межах військової допомоги системи Stinger, протитанкову зброю, бронежилети та каски, 120-мм міномети, стрілецьку зброю, амуніцію, тепловізори, дрони, антидрони, наглядові радари.

Теги: #литва #військова_допомога

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