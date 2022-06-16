Події

09:20 16.06.2022

Унаслідок російської агресії в Україні загинуло 318 дітей та понад 581 поранено – Офіс генпрокурора

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Унаслідок російської агресії в Україні загинуло 318 дітей та понад 581 поранено – Офіс генпрокурора

Унаслідок російської агресії в Україні загинуло 318 дітей та понад 581 поранено, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

"Станом на ранок 16 червня 2022 року майже 900 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 318 дітей загинуло та понад 581 поранено", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що триває подальша робота щодо встановлення ще можливих жертв серед дітей у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Повідомляється, що найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 297, Харківській – 170, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 54, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 30, Сумській – 17.

Зокрема, 14 червня до лікувального закладу доставлено 2-місячне немовля, яке зазнало тяжких поранень унаслідок обстрілу військами РФ м. Вугледару Донецької області.

"Стало відомо, що 15 березня через авіаційний удар окупантів по житлових будинках в м. Маріуполі загинули дві родини та їхні п’ятеро дітей", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Крім того, стало відомо, що 24 лютого на виїзді з села Мартового Чугуївського району Харківської області жінка та її 16-річний син потрапили під танковий обстріл, унаслідок чого дитина дістала осколкового поранення.

Через бомбардування та обстріл збройними силами РФ також пошкоджено 2 000 навчальних закладів. Із них 208 зруйновано повністю.

Теги: #прокуратура #діти #війна

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