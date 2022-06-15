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21:22 15.06.2022

Глава начштабів США Міллі не вважає неминучим те, що Росія закріпиться на Донбасі

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Глава начштабів США Міллі не вважає неминучим те, що Росія закріпиться на Донбасі

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі не вважає неминучим те, що Росія закріпиться на Донбасі – українці борються героїчно, а у росіян багато проблем.

Це випливає з відповіді Міллера на відповідне запитання журналістів, яке було задано у середу в Брюсселі на пресконференції після закінчення Контактної групи підтримки України.

Він констатував, що зараз бойові дії тривають на території Луганської та Донецької областей, зокрема й навколо Сєвєродонецька. "Наразі це місто на три чверті захоплене росіянами, але українці борються вулиця за вулицею, будинок за будинком, і це не завершена справа. На війні немає неминучих ситуацій, але є багато поворотів. Я не сказав би, що це неминуче", - пояснив генерал свою думку.

Разом із тим Міллі зазначив, що кількісна перевага в плані артилерії та живої сили на боці росіян. "Але росіяни також мають багато проблем – у них є проблеми в командуванні та контролі, логістиці, моральні проблеми, проблеми лідерства та багато інших. Українці ведуть героїчний бій. На Донбасі росіяни просуваються дуже повільно, з дуже тяжкою затяжною війною, це майже як Перша світова війна. І росіяни зазнають значних втрат", - описав ситуацію голова Об'єднаного комітету штабів армії США.

 

 

Теги: #сша #донбас #міллі

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