Президент Молдови дякує Франції за рішення прийняти 2,5 тис. українських біженців, що перебувають у республіці

Франція прийме 2,5 тис. українських біженців, які зараз перебувають у Молдові, повідомила молдавський президент Майя Санду.

"Ми дякуємо Франції за 37 тонн гуманітарної допомоги для біженців, 17 електрогенераторів, переданих лікарням у Республіці Молдова, а також за рішення переселити 2,5 тис. біженців", - сказала Санду в середу на спільній пресконференції з французьким президентом Емманюелем Макроном.

За її словами, майже 80 тис. українців, зокрема діти, літні жінки досі залишаються у Молдові.

Санду дала високу оцінку ролі Франції, Німеччини та Румунії, які організували Платформу підтримки Молдови, щоб допомогти подолати наслідки енергетичної кризи, з якими зіткнулася республіка.

У ході візиту Макрону до Молдови підписано три міжурядові угоди: про уникнення подвійного оподаткування та ухилення від оподаткування; про діяльність у Молдові Французького агентства з розвитку (AFD); на надання кредиту 15 млн євро на потреби бюджету Молдови (угода підписана між урядом Молдови та AFD). Кредит, розрахований на 15 років, буде отримано одним траншем не пізніше 30 листопада 2022 під 1,38% річних.