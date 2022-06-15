Ворог обстріляв Зеленодольськ та Апостолове на Дніпропетровщині з "Ураганів" - голова ОВА

У середу, 15 червня, російські війська обстріляли Зеленодольськ та Апостолове з "Ураганів", повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У Зеленодольську влучили у житлові квартали - пошкоджено декілька багатоповерхівок. Попередньо, люди не постраждали", - написав Резніченко у телеграм-каналі.

Він зазначив, що місця обстрілу біля будинків засіяні касетними боєприпасами. Працюють піротехніки.

В Апостоловому внаслідок обстрілу сталося займання у лісосмузі. Рятувальники працюють над ліквідацією пожежі.