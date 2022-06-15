Події

18:38 15.06.2022

Зеленський попросив допомогу Чорногорії у лікуванні поранених українських солдатів

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Зеленський попросив допомогу Чорногорії у лікуванні поранених українських солдатів

Президент України Володимир Зеленський серед інших тем обговорив із прем'єр-міністром Чорногорії питання лікування поранених українських солдатів.

"Ми звертаємось із цим до всіх наших партнерів. Коли ти втрачаєш на війні сотні, тисячі поранених. Щодня 300, 400, 500 поранених, треба звертатися до всіх друзів. І я сподіваюся, що нас підтримає Чорногорія", - сказав він у середу на брифінгу у Києві після зустрічі із прем'єрами балканських країн.

Теги: #поранені #чорногорія #зеленський

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