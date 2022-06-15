Події

13:58 15.06.2022

У відносинах з Україною НАТО сфокусоване на наданні термінової допомоги, про ПДЧ наразі не йдеться

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У відносинах з Україною НАТО сфокусоване на наданні термінової допомоги, про ПДЧ наразі не йдеться

У відносинах з Україною союзники по НАТО наразі зосереджені на наданні термінової допомоги для перемоги у війні, яку проти неї веде Росія. Про надання Плану дій щодо членства не йдеться.

Це випливає з відповіді генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" про можливе надання статусу кандидата в члени у світлі оголошення Європейською Комісією в п'ятницю висновків про надання статусу кандидата в ЄС.

"Україна - країна, яка прагне стати членом НАТО. Наш фокус зараз - допомогти їм у битві з брутальним нападом, допомогти їм практичною підтримкою, смертельною і несмертельною допомогою від союзників по НАТО і від НАТО, а також допомогти Україні продовжувати модернізувати Збройні сили, над чим союзники вже працюють багато років, включно з переходом від устаткування радянської ери до сучасного устаткування НАТО. Це наш фокус у наших відносинах з Україною", - пояснив генсек альянсу.

Теги: #нато #пдч

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