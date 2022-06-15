На саміті НАТО в Мадриді союзники схвалять комплексний пакет допомоги для України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг анонсував, що на саміті, який відбудеться в Мадриді 28-20 червня, союзники схвалять великий пакет допомоги для України.

"Я очікую, що на саміті союзники НАТО погодять комплексний пакет допомоги для України. Допомагаючи Україні у довгостроковій перспективі перейти від техніки радянських часів до сучасної техніки НАТО і покращити взаємосумісність із НАТО", - зазначив він у середу в Брюсселі на пресконференції напередодні засідання міністрів оборони.

Столтенберг уточнив, що цей комплексний пакет допомоги спрямований на "перехід всього обладнання від (стилю) радянської ери до сучасного обладнання відповідно до стандартів НАТО". "Цей перехід потребує своєрідного передання знань, експертизи, що потім дасть змогу зробити цей досить серйозний крок для збройних сил - перейти від старих систем до сучасних. Це також значною мірою про взаємосумісність зі стандартами НАТО, взаємосумісність із країнами союзниками з НАТО", - додав він.