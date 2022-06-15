Стефанчук: Якщо Україна отримає якісну зброю, війна може закінчитись швидко

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що війна може закінчитись дуже швидко, якщо Україна отримає якісну зброю.

"Якщо Україна отримає якісну зброю, то кінець війни може настати дуже швидко. Для нас пріоритетом є завершити війну та гарантувати безпеку нашої країни", - зазначив Стефанчук в інтерв'ю австрійській телерадіокомпанії ORF.

Як повідомляє сайт українського парламенту, спікер відзначив високу підготовку Збройних сил України та наголосив, що "дуже важливо прискорити поставки зброї до України, оскільки кожен день війни в Україні - це 100 вбитих і 500 поранених українських солдатів".

"Для України є критично важливими системи MLRS, питання, пов’язані з бронетехнікою і танками, артилерією і антикорабельними системами. Також для нас критично важливим є питання залучення спеціалістів для розмінування території України", - зазначив Стефанчук.

Коментуючи питання надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС, Стефанчук наголосив, що дуже хоче, щоб це рішення було на користь України, оскільки її народ його заслужив.

"У протилежному випадку, Путін зрозуміє, що він і далі зможе безкарно руйнувати світовий порядок та перетворювати світ під себе", - зазначив голова Верховної Ради.

Спікер запевнив, що Україна максимально швидко просуватиметься євроінтеграційним шляхом.

"У нас є дуже багато що запропонувати ЄС. Це наш інтелект, це наша економіка, аграрний ринок, географічне розташування. Ми спроможні забезпечити безпеку Європи. Ми хочемо бути повноцінним партнером у європейській спільноті", - наголосив Стефанчук.