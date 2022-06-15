Події

09:39 15.06.2022

Російські окупанти вранці відкрили мінометний вогонь по Шалигінській громаді на Сумщині, без жертв

1 хв читати
Російські окупанти вранці відкрили мінометний вогонь по Шалигінській громаді на Сумщині, без жертв

Російські окупанти вранці відкрили мінометний вогонь по Шалигінській громаді, також намагалися знищити автомобіль із гранатомета двома пострілами, жертв немає, повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

"Ніч в області минула тихо, а от ранок був не спокійним. Шалигінська громада: о пів на восьму ранку ворог відкрив мінометний вогонь по території, 8 прильотів. Постраждалих та руйнувань немає", - написав він у фейсбуці.

О 8:30 біля одного із населених пунктів громади росіяни також намагалися знищити автомобіль із гранатомета двома пострілами.

"В обох випадках обійшлося без жертв", – повідомив Живицький.

Теги: #обстріл #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:38 15.06.2022
Ворог обстріляв Апостолове Дніпропетровської області, загинуло чотири людини, одну – поранено

Ворог обстріляв Апостолове Дніпропетровської області, загинуло чотири людини, одну – поранено

20:06 14.06.2022
ЗС РФ обстріляли Золочів на Харківщині снарядами на парашутах, пошкоджено житлові будинки, потерпілих немає

ЗС РФ обстріляли Золочів на Харківщині снарядами на парашутах, пошкоджено житлові будинки, потерпілих немає

08:57 14.06.2022
Дві випущені по Одеській області ракети були збиті українською ППО над морем

Дві випущені по Одеській області ракети були збиті українською ППО над морем

22:12 13.06.2022
Одна людина загинула, двох поранено внаслідок обстрілів із території Росії двох громад на Сумщині – голова ОВА

Одна людина загинула, двох поранено внаслідок обстрілів із території Росії двох громад на Сумщині – голова ОВА

21:54 13.06.2022
У результаті ворожого ракетного обстрілу Прилук жертв немає

У результаті ворожого ракетного обстрілу Прилук жертв немає

11:09 13.06.2022
У Бахмуті внаслідок обстрілу пошкоджено три житлові будинки та три об'єкти інфраструктури

У Бахмуті внаслідок обстрілу пошкоджено три житлові будинки та три об'єкти інфраструктури

09:00 13.06.2022
Окупанти знову вдарили по Сумщині з мінометів - Живицький

Окупанти знову вдарили по Сумщині з мінометів - Живицький

20:47 12.06.2022
Обстріл окупантами Соледара забрав життя місцевого жителя, ще трьох людей поранено

Обстріл окупантами Соледара забрав життя місцевого жителя, ще трьох людей поранено

21:44 11.06.2022
Ворог обстріляв Великописарівську громаду на Сумщині, жертв немає

Ворог обстріляв Великописарівську громаду на Сумщині, жертв немає

20:44 11.06.2022
Кількість жертв в результаті ворожого обстрілу Коробочкиного на Харківщині зросла до п’яти

Кількість жертв в результаті ворожого обстрілу Коробочкиного на Харківщині зросла до п’яти

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Стефанчук: Якщо Україна отримає якісну зброю, війна може закінчитись швидко

Унаслідок падіння уламків збитої над Золочевом ворожої ракети пошкоджено 26 житлових будинків, три об'єкти торгівлі й три адмінбудівлі

Арештовано активи білоруської "БНК-Україна" - СБУ

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 313 дітей, поранено 579

Українські військові відбили штурм поблизу Богородичного та Долини, ворог веде наступ у напрямку Краснопілля

ОСТАННЄ

Стефанчук: Якщо Україна отримає якісну зброю, війна може закінчитись швидко

Прем'єри Чорногорії та Албанії відвідали Бородянку та Ірпінь

Площу Ірпінського історико-краєзнавчого музею пропонують збільшити втричі

Унаслідок падіння уламків збитої над Золочевом ворожої ракети пошкоджено 26 житлових будинків, три об'єкти торгівлі й три адмінбудівлі

В Україні набув чинності закон про звільнення від мобілізації учнів та викладачів профосвіти

"Укрзалізниця" відкриє в Ірпені комплекс для тимчасового проживання його городян, які залишилися без дому через війну

Через загрозу ракетного удару по Харкову та Лозовій жителів просять обмежити перебування на вулиці - ОВА

Подоляк закликав Захід прискорити постачання важкого озброєння в Україну:

Арештовано активи білоруської "БНК-Україна" - СБУ

Медпотяги "Укрзалізниці" та "Лікарів без кордонів" за 2 міс. евакуювали понад 1 000 людей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА