Російські окупанти вранці відкрили мінометний вогонь по Шалигінській громаді на Сумщині, без жертв

Російські окупанти вранці відкрили мінометний вогонь по Шалигінській громаді, також намагалися знищити автомобіль із гранатомета двома пострілами, жертв немає, повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

"Ніч в області минула тихо, а от ранок був не спокійним. Шалигінська громада: о пів на восьму ранку ворог відкрив мінометний вогонь по території, 8 прильотів. Постраждалих та руйнувань немає", - написав він у фейсбуці.

О 8:30 біля одного із населених пунктів громади росіяни також намагалися знищити автомобіль із гранатомета двома пострілами.

"В обох випадках обійшлося без жертв", – повідомив Живицький.