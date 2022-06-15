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07:29 15.06.2022

Ракета Starship буде готова до першого запуску в липні

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Ракета Starship буде готова до першого запуску в липні

Засновник аерокосмічної компанії SpaceX Ілон Маск вважає, що надважка ракета-носій Starship буде готова до першого орбітального польоту в липні цього року.

"Starship буде готовий до польоту наступного місяця. Учора ввечері я брав участь в оцінці прогресу в "Хай бей" та "Мега бей" (споруди SpaceX для будівництва аерокосмічної техніки – ІФ)", - повідомив Маск у соцмережах.

Раніше SpaceX планувала здійснити перший орбітальний запуск ракети минулого літа, проте затримки у створенні ракети та проходження процедур для ліцензування регулятором космодрому Boca Chica, з якого буде запущено Starship, призвели до перенесення термінів.

У понеділок Федеральне управління цивільної авіації США, відповідальне за оцінку екологічності та відсутності небезпек місця запусків для довкілля та інфраструктури, оприлюднило список вимог до SpaceX для подання заявки на отримання ліцензії на перший політ. Загалом управління вказало понад 75 умов, які мають бути дотримані компанією.

Згідно із заявою відомства, запропоновані компанією заходи "не спричинять значних наслідків для довкілля", а управління "прослідкує, щоб SpaceX застосувала ці заходи для процесу ліцензування".

Багаторазова ракетна система складається з космічного корабля Ship 20 (або SN20) та носія Super Heavy. Її висота сягає 120 метрів. Вона вища за будь-яку іншу ракету, коли-небудь створену у світі. Носій Super Heavy вдвічі потужніший, ніж створювана NASA для пілотованих польотів на Місяць важка ракета Space Launch System.

Перший запуск буде проведений із створюваного стартового майданчика компанії SpaceX у Бока-Чіка на південному сході штату Техас.

У рамках першого польоту ракета виконає один орбітальний обліт навколо Землі. Потім корабель SN20 здійснить кероване приводнення в Тихому океані поблизу Гавайських островів.

SpaceX раніше минулого року вже проводила випробування своїх космічних кораблів, створюваних для польотів на Місяць. Проте вони були лише суборбітальними тестами.

У травні цього року Маск повідомив, що розраховує запустити ракету Starship до Марса за 3-5 років.

 

 

Теги: #сша #космос #ракета

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