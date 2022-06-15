Нацбанк пригрозив позаплановими перевірками банкам-порушникам військових обмежень, полегшив виплати громадянам РФ і Білорусі, які служать у ЗСУ та Нацгвардії

Національний банк України в разі наявності інформації, яка може свідчити про недотримання банками базової постанови щодо правил роботи банківської системи в період воєнного стану (№18 від 24 лютого), має право провести позапланову перевірку.

Відповідні зміни НБУ вніс своєю постановою №122 від 14 червня, яку розміщено на його сайті.

Крім того, Нацбанк дозволив банкам здійснювати видаткові операції за рахунками громадян РФ і Білорусі, відкритими в рамках зарплатних проектів військових частин ЗСУ та Нацгвардії, без погодження зі Службою безпеки України (СБУ).

Додатково банки отримали дозвіл продавати валюту СБУ для контррозвідувальних, оперативно-розшукових заходів і негласних слідчих дій.

До базової "військової" постанови було внесено ще кілька правок, зокрема про облік усіх іноземних валют при розрахунку допустимої суми продажу готівкової валюти населенню, про дозвіл операції своп із купівлі-продажу іноземної валюти з іноземним банком-депозитарієм, що має рахунок у цінних паперах у НБУ.

Право оплатити послуги іноземного банку-депозитарію отримав і Центральний депозитарій цінних паперів.