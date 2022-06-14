Голова Верховної Ради обговорив із президентом Австрії перспективу надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

Українці прагнуть приєднатися до європейської спільноти не через війну, а тому, що поділяють цінності та принципи Європейського Союзу, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на зустрічі з президентом Республіки Австрія Александром ван дер Белленом у Відні.

Сторони обговорили перспективу надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу, повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Глава парламенту України у цьому контексті запевнив президента Австрії, що українці розуміють усі складнощі подальшого шляху та готові працювати над виконанням Копенгагенських критеріїв.

Стефанчук також побажав президентові Австрії перемоги на майбутніх президентських виборах, які мають відбутися у вересні цього року.

У свою чергу президент Австрії зазначив, що шість країн вже набули статусу кандидата, однак досі не набули членства в ЄС, і у зв'язку з цим висловив думку, що Європейський Союз має "серйозно переглянути процедуру вступу до ЄС", адже чинна процедура є "бюрократичною та надто складною".

За словами президента Австрії, те, що Україна належить Європі – не викликає сумніву.

"З огляду на події новітньої історії України, я вважаю надання статусу кандидата Україні корисним і необхідним, також це відповідний сигнал в сторону росії", – наголосив Александр ван дер Беллен.