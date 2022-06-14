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17:39 14.06.2022

Такої антикорупційної інфраструктури, як в Україні, немає в багатьох країнах Євросоюзу – Зеленський

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Такої антикорупційної інфраструктури, як в Україні, немає в багатьох країнах Євросоюзу – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що такої антикорупційної інфраструктури, яка є в Україні, немає в багатьох країнах Європейського Союзу.

Відповідаючи на запитання представників ЗМІ Данії, глава держави відзначив свою обізнаність у тому, що Данія має питання щодо антикорупційної інфраструктури України.

"Я вважаю, що ці питання виникають через те, що данська громадськість поінформована не повністю щодо того, що в Україні відбувалося до війни і що відбувається зараз. Користуючись нагодою, хотів би вам сказати: думаю, що такої розвиненої антикорупційної інфраструктури, яка працює і під час війни, і до війни, як в Україні, немає в багатьох країнах Європейського Союзу", - заявив Зеленський.

Теги: #корупція #зеленський

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