Росія, захопивши Україну, хотіла б піти далі - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія, захопивши Україну, хотіла б піти далі на Захід.

"Вони (Росія - ІФ) хочуть бути максимально впливовими на геополітичній карті світу. І тому їм мало України. За декілька днів вони хотіли окупувати всю Україну, вони хотіли зміни політичної влади України, щоб показати всім державам, які менші за розміром і які були в СРСР або які мали вплив із боку армії СРСР (там, де ця армія стояла), що буде далі. Що потрібно постійно рахуватися з РФ", - заявив Зеленський, відповідаючи на запитання представників ЗМІ Данії.

Глава держави висловив упевненість у тому, що, якщо Україна не буде сильною, російська армія піде далі, на захід від України.

"Київ - це не фініш у їхньому марафоні. Це був для них потужний початок. Але ми показали свою силу. І наразі дуже важливо, щоб цю силу разом із нами показували наші західні партнери", - наголосив він.