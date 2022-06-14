Події

17:34 14.06.2022

Росія, захопивши Україну, хотіла б піти далі - Зеленський

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Росія, захопивши Україну, хотіла б піти далі - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія, захопивши Україну, хотіла б піти далі на Захід.

"Вони (Росія - ІФ) хочуть бути максимально впливовими на геополітичній карті світу. І тому їм мало України. За декілька днів вони хотіли окупувати всю Україну, вони хотіли зміни політичної влади України, щоб показати всім державам, які менші за розміром і які були в СРСР або які мали вплив із боку армії СРСР (там, де ця армія стояла), що буде далі. Що потрібно постійно рахуватися з РФ", - заявив Зеленський, відповідаючи на запитання представників ЗМІ Данії.

Глава держави висловив упевненість у тому, що, якщо Україна не буде сильною, російська армія піде далі, на захід від України.

"Київ - це не фініш у їхньому марафоні. Це був для них потужний початок. Але ми показали свою силу. І наразі дуже важливо, щоб цю силу разом із нами показували наші західні партнери", - наголосив він.

Теги: #війна #зеленський

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