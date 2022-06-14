Понад 346 млн жителів Африки з 14 країн страждають від нестачі продовольства - МКЧХ

Понад 346 млн людей у всій Африці страждають від гострої нестачі продовольства, ситуація, що відбувається, викликає тривогу.

"Ситуація тривожна. Мавританія, Буркіна-Фасо, Сомалі, Ефіопія, Кенія, Південний Судан, Конго, Судан, Нігерія, Центральноафриканська Республіка, Чад, Камерун, Нігер, Малі. Понад 346 мільйонів людей у всій Африці страждають від гострої нестачі продовольства", - написав Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) у твіттері у вівторок.

Отже, з урахуванням орієнтовного населення країн Африки в 1,22 млрд осіб, гострої нестачі продовольства зазнають приблизно 28% населення континенту.

Як повідомлялося, у квітні генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що війна в Україні може приректи понад 1/5 людства на небачені десятиліттями злидні, нужду та голод.