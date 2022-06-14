У Маріуполі російські окупанти зупинили ексгумацію та перепоховання загиблих – радник мера

Російські окупанти зупинили ексгумацію та перепоховання тіл загиблих мирних жителів Маріуполя, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Фактично окупанти зупинили будь-які ексгумації та перепоховання. Формально переклавши цю проблему на маріупольців. Якщо діяти за правилами окупаційної влади, ти маєш дочекатися "прокурора" та "слідчого", які проведуть огляд тіла під час ексгумації. Потім проїхати на упізнання трупа в Донецьк на судмедекспертизу. Лише потім - поховання у відведеному місці", - написав він у своєму телеграм-каналі.

При цьому радник мера уточнив, що ексгумацію, доставку тіла загиблого до Донецька та поховання необхідно оплатити власним коштом, а "єдине, що безкоштовне, – приїзд "прокурора" та "слідчого". Тому імпровізовані цвинтарі, за його словами, в місті зростають.

"А ті, хто вирішив перепоховати, везуть труп у Мангуш, де за хабар "добрі колбаоранти" закривають очі на процедуру й дозволяють поховати в братській могилі", – додав Андрющенко.