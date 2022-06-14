Ткаченко вважає цинічним і нелюдським намір окупаційної влади розпочати у вересні театральний сезон у Маріупольському драмтеатрі

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає цинічним та нелюдським намір російської окупаційної влади розпочати у вересні театральний сезон у Маріупольському драмтеатрі.

"Росіяни приходять на чужу землю, нищать, руйнують, грабують, привласнюють чуже собі. Вони паплюжать не лише пам'ять загиблих, а знищують загальний сенс культури, історії та пам'яті, перетворюючи їх на криваву зброю. Там, де вони вбили 600 людей, знищили культурну пам'ятку, вони збираються "почати театральний сезон двома-трьома виставами у вересні". Маріупольський драмтеатр нібито планує відновити свою роботу у філармонії міста. Цинізм та нелюдяність зашкалює. Світ більше не має задавати питань, чому російська культура - це зброя", - написав Ткаченко у телеграм-каналі.

Міністр зазначив, що український Маріупольський драмтеатр продовжує працювати у стінах Закарпатського обласного академічного музично-драматичного театру ім. братів Шерегіїв в Ужгороді.

"Не стіни роблять театр, а люди. А стіни ми обов'язково повернемо та відбудуємо", - наголосив міністр.

Джерело: https://t.me/otkachenkokyiv/1671