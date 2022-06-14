Інформація про холерну паличку в Києві - фейк - КМДА

Якість водопровідної води в Києві відповідає санітарним нормам, "паніка" про наявність збудників холерної палички у воді, що розповсюджується в інтернеті, є фейком, повідомляється в телеграм-каналі Київської державної міської адміністрації у вівторок.

"Якість питної води контролюється за показниками епідемічної безпеки та санітарно-хімічними показниками безпечності. Жодних відхилень від ДСанПіН 2.2.4-171-10 наразі немає, водопровідна вода цілком безпечна. "Київводоканал" забезпечений усіма необхідними реагентами в достатній кількості, всі водопровідні споруди працюють у штатному режимі, всі процеси з водопідготовки відбуваються в установленому порядку", - зазначають у КМДА.

Як зазначається, наразі в інтернеті розповсюджується фейкова інформація про можливий спалах холери через холерну паличку у воді. У дописах зазначається, що навіть чистити зуби та мити фрукти і овочі необхідно винятково кип’яченою водою.

Наголошується, що ця інформація не відповідає дійсності та, найімовірніше, спрямована на дестабілізацію ситуації та нагнітання паніки серед населення міста.