Події

12:14 14.06.2022

Україна повернула тіла ще 64 загиблих захисників "Азовсталі" - Мінреінтеграції

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Україна повернула тіла ще 64 загиблих захисників "Азовсталі" - Мінреінтеграції

У Запорізькій області відбулася чергова операція з обміну тілами загиблих військовослужбовців, Україна повернула тіла 64 захисників "Азовсталі" для гідного їх поховання, повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Відповідної домовленості було досягнуто в результаті переговорів за участю уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олега Котенка. Операція проводилася за співпраці Мінреінтеграції, ГУР Міноборони, СБУ, Генштабу ЗСУ та інших силових структур України", - йдеться у повідомленні.

Процес повернення тіл загиблих українських бійців продовжується. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Теги: #азовсталь #загиблі #мінреінтеграції

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