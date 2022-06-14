Голова НАДС допускає суттєву оптимізацію кількості держслужбовців до кінця року

Суттєву оптимізацію чисельності державних службовців в Україні може бути здійснено вже до кінця 2022 року, припускає голова Національного агентства України з питань державної служби Наталія Алюшина.

"Згідно з указом президента про Національну раду з відновлення країни створено декілька підгруп, які опікуються розробкою плану заходів на післявоєнний період. Я вхожу до чотирьох підгруп, зокрема щодо оптимізації центральних та місцевих органів виконавчої влади, нової моделі державного управління, посилення співпраці з ЄС тощо. Тут виробляють рамки, описують проблеми, визначають цілі, завдання та етапи їх виконання до 2032 року. Фактично буде розроблено спільну дорожню картку з курсом трансформацій", - розповіла Алюшина в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, нині є декілька варіантів повоєнного відновлення та розвитку країни.

"Єдине, що можу сказати, - терміни виконання деяких завдань зазначені до кінця 2022 року. Це, зокрема, стосується запровадження нової моделі оплати праці держслужбовців, оптимізації чисельності тощо. У пресі вже анонсують шалені скорочення на державній службі. Тут головне відштовхуватися не від кількісного показника, а від результатів функціонального аудиту державних органів", – заявила вона.

Алюшина повідомила, що Нацагентство підготувало методологію функціонального аудиту державних органів, яка допоможе виділити критичні функції та проаналізувати те, що справді актуально в умовах війни, що мають відкласти на потім, а від чого взагалі можна відмовитися.

"Ця технологія допоможе зрозуміти, що можна цифровізувати та автоматизувати, де працівник має бути щодня на робочому місці. Зможемо оцінити, що слід передати на аутсорс. Оптимізація функцій дасть змогу зменшити чисельність державних службовців, а потім навантаження на бюджет, оскільки це приведе до зменшення площ, скорочення закупівель та фонду зарплат. Це буде та оптимізація, яка дасть змогу кожному органу, а отже, і державній службі загалом стати більш ефективними та результативними", - повідомила вона.

Голова НАДС зауважила, що апробація функціонального аудиту на Нацагенстві показала необхідність ліквідації деяких його територіальних органів через укрупнення, що дасть змогу скоротити чисельність працівників із 90 до 30 осіб.

"Якщо всі державні органи здійснять такий аудит, зможемо відмовитись від зайвих функцій, цифровізуємо процеси, оптимізуємо чисельність. Тобто забезпечимо логічний перехід до класифікації посад та нової моделі оплати праці на державній службі, що дасть змогу збільшити загальний рівень заробітної плати держслужбовців", - додала вона.

На думку Алюшиної, такий аудит у центральних органах необхідно здійснити у червні-липні поточного року.