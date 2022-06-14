ДБР повідомило про підозру в держзраді командиру корабля "Адмірал Макаров", який перейшов на бік ворога у 2014 році

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру у державній зраді колишньому капітану 2-го рангу військової частини, що дислокувалась в Автономній Республіці Крим, наразі – командиру російського фрегата "Адмірал Макаров".

"У 2014 році він зрадив присязі та залишився у захопленій російськими окупантами частині, відмовившись передислоковуватися до Миколаївської області. Вінничанин присягнув збройним силам РФ та продовжив службу в російському чорноморському флоті. Дезертир повернувся в Україну у 2022 році з окупантами. Корабель під його командуванням здійснював запуски крилатих ракет по Миколаєву та Одесі", - повідомляється на сайті ДБР у вівторок.

Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та повідомили колишньому українському військовому про підозру у державній зраді (ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України). Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

"ДБР попереджає: відповідальність - неминуча. Усі зрадники та дезертири будуть притягнуті до відповідальності", - наголошується в повідомленні.