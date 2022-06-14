Події

09:41 14.06.2022

Турецька розвідка затримала у Стамбулі співробітників іранських спецслужб, метою яких були туристи з Ізраїлю - ізраїльська преса

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Представники турецької розвідки виявили у Стамбулі групу співробітників іранських спецслужб, які розробляли напади на ізраїльських туристів, повідомляє "Єдіот Ахронот".

"У Туреччині заарештовано декілька оперативників Корпусу вартових Ісламської революції", - пише видання з посиланням на співробітника ізраїльських служб безпеки.

За даними турецької преси, на яку також посилається "Єдіот Ахронот", іще одна група іранців поки що перебуває на волі, через що є побоювання щодо того, що вони можуть вчинити напади на ізраїльтян.

"Єдіот ахронот" нагадує, що ще 30 травня глава МЗС Ізраїлю Яїр Лапід порадив ізраїльтянам, які перебували в Стамбулі, "поїхати якнайшвидше".

"Слідом за подіями останніх тижнів у Туреччині і після серії спроб іранців атакувати ізраїльтян, які відпочивають у Стамбулі, ми закликаємо громадян Ізраїлю утриматися від поїздок туди", - зазначив він.

Потім Рада національної безпеки Ізраїлю поширила попередження щодо поїздок до Туреччини. Нині щодо Стамбулу в Ізраїлі діє попередження четвертого рівня, це означає, що за рівнем небезпеки для ізраїльтян місто порівняне із такими місцями у світі, як Іран, Афганістан тощо.

У канцелярії прем’єр-міністра Ізраїлю також заявляли про наявність достовірної загрози безпеці для громадян країни в Туреччині.

Раніше повідомлялося, що за останні тижні в Ірані за нез'ясованих до кінця обставин померли або загинули декілька відомих учених та експертів у сферах аеронавтики, розробки безпілотників, ракет та супутників, а також ядерної сфери. В Ірані вважають, що за цими обставинами стоять співробітники ізраїльських спецслужб.

Теги: #ізраїль #туреччина #іран

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