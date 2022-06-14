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09:15 14.06.2022

Майже 32 500 осіб особового складу втратив уже російський агресор в Україні - Генштаб

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Майже 32 500 осіб особового складу втратив уже російський агресор в Україні - Генштаб

Минулої доби ворог втратив в Україні 200 осіб особового складу, 2 танки, 3 РСЗВ, вертоліт, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.06 орієнтовно становлять: особового складу – майже 32 500 (+200) осіб, танків – 1 434 (+2) од., бойових броньованих машин – 3 503 (+11) од., артилерійських систем - 721 (+3) од., РСЗВ - 229 (+3) од., засобів ППО - 97 (+0) од., літаків - 213 (+0) од., вертольотів - 179 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 588 (+3), крилатих ракет – 125(+0), кораблів/катерів – 13(+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 2 473 (+13) од., спеціальної техніки – 54 (+0)", - йдеться у повідомленні у фейсбуці.

Найбільших втрати противник зазнав на бахмутському напрямку.

Дані уточнюються.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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