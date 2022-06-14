Єрмак очікує від Рамштайн-3 важкого озброєння та оперативного навчання українських військових, "все інше сприймається ворогом як слабкість"

Голова Офісу президента Андрій Єрмак очікує від Рамштайн-3 рішень щодо постачання Україні важкого озброєння та оперативного навчання українських військових.

"Рамштайн-3 має стати днем, коли бажання пошуку компромісів з тим, хто обирає насилля, зміниться розумінням важливості сили для досягнення миру і побудови нового світового порядку", - написав він у телеграм-каналі у вівторок уранці.

Єрмак наголосив, що очікує більш важкої зброї та оперативного навчання українських військових. Він додав, що "все інше сприймається ворогом як слабкість".