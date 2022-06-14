Жертвами російської агресії стали 288 українських дітей

Понад 815 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації: станом на ранок 14 червня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася – 288; не змінилися і дані щодо поранених - 527, повідомляє Офіс генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, йдеться у повідомленні у телеграм

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 218, Харківській – 166, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 54, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 30, Сумській області – 17.

Через бомбування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1971 навчальний заклад. Із них 194 зруйновані повністю.